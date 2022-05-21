أسعار الأرز اليوم السبت 21 مايو 2022.. انخفاض ملحوظ

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار الأرز اليوم في السوق المحلي خاصة بعد إعلان غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بانخفاض وصل لنحو 1200 جنيه في الطن، وذلك بسبب عزوف أصحاب المضارب عن شراء الأرز الشعير بعد زيادة الأسعار بشكل مبالغ.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم وتجيب عن أسئلة القراء، نعرض أسعار الأرز اليوم في السوق وفق غرفة صناعة الحبوب، والمواقع التجارية الكبرى وذلك في السطور التالية:

أسعار الأرز اليوم

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» قال مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز انخفضت خلال الأيام الماضية بنحو 1200 جنيه للطن، ليصبح سعر طن الأرز الشعير بنحو 9800 جنيه مقابل 11 ألف جنيه الفترة الماضية.

وأوضح أن سبب التراجع عزوف المضاربين عن شراء أرز الشعير بعد ارتفاع السعر بشكل كبير، موضحًا أنه من المتوقع استمرار تراجع سعر الأرز خلال الفترة القادمة.

أما سعر طن الأرز الأبيض يتراوح ما بين 14500 جنيه و17500 جنيه، وبذلك يتراوح سعر الكيلو ما بين 13 و15 جنيهًا.

أسعار الأرز اليوم في الأسواق

أما في الأسواق الشعبية، سجل سعر كيلو الأرز السائب نحو 13 جنيهًا، بينما سعر الأرز المعبأ يتراوح ما بين 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو.

ووفق المواقع التجارية الكبرى، وصل سعر الأرز بأنواعه المختلفة وأحجام مختلفة كالآتي:

أرز بني 750 جم بنحو 30.55 جنيه.

أرز ياسمين 1 كجم 56 جنيهًا.

أرز بسمتي 1 كجم 46.5 جنيها

وهناك الكثير من الأنواع التي يمكن الحصول عليها حسب السعر والجودة.