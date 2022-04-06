ما هو سعر الأرز في التموين؟.. 10 جنيهات للكيس وزن 1 كيلو جرام

حددت قائمة السلع التموينية، سعر الأرز في التموين والذي يُصرف بالبطاقة للمواطنين من مستحقي الدعم، وهو 10 جنيهات بالنسبة لكيس الأرز الذي يزن 1 كيلو جرام، وذلك بالنسبة للأرز المدعم الذي تضخه وزارة التموين لمنافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية لصرفه ضمن السلع والمقررات التموينية الأساسية.

سعر الأرز في التموين للتاجر والمستهلك

وجاء سعر الأرز في التموين للتاجر 9.75 جنيه، مع إقرار مبلغ 25 قرشًا هامش ربح تقره وزارة التموين للبقال التمويني، ليسجل سعر كيس الأرز للمستهلك 10 جنيهات على البطاقة التموينية، إذ تحصل البطاقة التموينية المدرج عليها 4 أفراد فأكثر على 2 كيس أرز، فيما تحصل البطاقة المدرج عليها أقل من 4 أفراد على كيس واحد من الأرز.

أسعار السلع التموينية لشهر إبريل 2022

وشهدت قائمة السلع التموينية لشهر أبريل 2022 ثباتًا في السلع الأساسية المدرجة عليها، لتسجل قائمة أسعار السلع التموينية التالي:

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

- مكرونة 400 جرام 4 جنيهات.

- مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيهات.

- مكرونة 800 جرام 8 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جرام بسعر 11 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه.

- مسلی صناعي 800 جرام بسعر 24 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 6 جنيهات.

- جبنة تتراباك 500 جرام 11 جنيهًا.

- مسحوق أتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جرامًا 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125 جرامًا 5.50 جنيه.

- حليب جاف 125 جرام 17 جنيهًا.

- خل 5% 900 مللي بسعر 4.25 جنيه.

- زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

- زيت خليط 800 مللي لتر 20 جنيهًا.

- كیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر جنيهين.

- كیس سايل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر جنيهين.

- بسكويت يويوز سادة جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع جنيهين.

- بسكويت تومور أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.