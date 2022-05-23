«المالية» تواصل صرف مرتبات مايو 2022 صباح الغد

تواصل الحكومة غدا، من صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بـ66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، بعدما صرفت مرتبات الشهر الحالي على مدار أربعة أيام.

وبدأت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة صباح اليوم، مع إتاحة سحب المرتبات من ماكينات الصراف الآلي، بالتوازي لتخفيف الزحام والتكدس داخل المقرات الحكومية.

صرف مرتبات مايو 2022

وتواصل وزارة المالية غدا الثلاثاء، صرف مرتبات مايو 2022 لنحو 33 وزارة وجهة حكومية تابعة أيضا للجهاز الإداري للدولة بعدما صرفت أمس الأثنين للعاملين والموظفين بـ الـ33 وزارة وجهة حكومية.

وتواصل وزارة المالية الصرف للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بعد غد الأربعاء، وفقاً للمواعيد التي حددها الكتاب الدوري الذي أصدرته الوزارة في نهاية شهر مارس الماضي، الذي حدد مواعيد صرف مرتبات مايو 2022 لتكون على مدار 4 أيام حتي يوم الخميس المقبل.

ويستطيع العاملون والموظفون بكل الوزارات والهيئات والأجهزة صرف مرتباتهم غدا، أبرزهم وزارة الداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم العالي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتعاون الدولي.

الصرف مستمر حتى الخميس

كما تسمح الوزارة حتى يوم الخميس الموافق 26 مايو الحالي بصرف المرتبات لموظفي وعمال وزارت والبيئة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والزراعة والقوي العاملة والإسكان و التموين والتجارة الداخلية والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآثار.

بالإضافة إلى العاملون بأجهزة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز القومي للاتصالات وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى هيئات العامة للرقابة المالية و القومية للبريد و العامة للاستثمار والمناطق الحرة والرقابة الإدارية وهيئة سوق المال.