جمارك أرقين تحبط محاولة لتهريب حقن وشرائط أدوية بشرية بـ863 ألف جنيه

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، إحباط محاولات لتهريب عدد من الحقن وشرائط الأدوية البشريةن وذلك بالمخالفة لقانون.

وقالت المصلحة، في بيان رسمي، إن اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين، برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك، تمكنت من ضبط محاولة تهريب عدد من الحقن وشرائط الأدوية البشرية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأكدت مصلحة الجمارك، في بيان رسمي، أنه بناء على مذكرة معلومات من النقيب محمد عصام عبد اللاه وكيل وحدة المباحث، والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحدة المفرقعات، وعبد الفتاح عبده مسؤول الأمن الجمركي بالمعبر، مفاداها اعتزام الراكب «هـ . ع . ع»، مصري الجنسية، تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

ضبط 170 عبوة حقن و11 شريط «VFEND»

وقالت مصلحة الجمارك، إن حمدي محمد مكي مدير الجمرك شكّل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وعلي عبد اللطيف ومحمود رشدي مأموري الجمرك، وأحمد الطيب مأمور التعريفة، وتبين وجود 170 عبوة حقن «herceptin»، و«Aranesp»، و«Aranesp»، و«Aranesp»، و«Aranesp»، و«Aranesp»، و«Neapogen»، و«Humira»، و«kineret»، و11 شريطا من «VFEND» بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

836.72 ألف جنيه قيمة المضبوطات

وأشارت مصلحة الجماركن في بيانها، إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 836.72 ألف جنيه.

وقرر أحمد عثمان مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2022، وحرره محمود مختار مأمور الجمرك بناء على تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي.