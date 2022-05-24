إحباط محاولة تهريب 11 طن قمح للسوق السوداء في الشرقية

شنت إدارة التموين بمحافظة الشرقية حملة مكبرة على عدد من الأسواق في نطاق مركز بلبيس، برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابه بمديرية التموين، بهدف إحكام الرقابة على أسواق السلع الغذائية، والتصدي لممارسات الاحتكار ومحاولات التهريب والتربح على حساب مصالح المواطنين.

التحفظ على 11 طن قمح قبل تهريبه للسوق السوداء

تمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بكمية من القمح المحلي، في نطاق مدينة الزقازيق، وتم التحفظ على 11 طن قمح، قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء، كما تم التحفظ على السيارة والكمية المضبوطة، وتسليمها إلى شونة «أبو شعبان»، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 5664 لسنة 2022، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق

جاء تنفيذ هذه الحملة بناءً على توجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إلى مديري مديريتي التموين والطب البيطري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

المحافظ: الشرقية «سلة الغذاء» لمصر

وقال محافظ الشرقية، في وقت سابق، إنّ الشرقية هي «سلة الغذاء» لمصر، خاصةً أن لديها مليون و116 ألف فدان من الأراضي الزراعية، يتم زراعة نحو 850 ألف فدان منها.

وأضاف: «نزرع 423 ألف فدان في المحافظة، بواقع 50% من إجمالي الأراضي المنزرعة»، موضحاً أن 30% من إنتاج مصر من القمح يخرج من الشرقية، وأشار إلى أن المحافظة تتصدر توريد القمح على مستوى الجمهورية في آخر 3 سنوات.