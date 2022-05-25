سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-5-2022 في البنوك المصرية

يبحث الكثير من الراغبين في تأدية مناسك العمرة، عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية المختلفة، فضلا عن الراغبين في حجز رحلة الحج مع اقتراب موسم الحج، لشراء ما يحتاجون إليه هناك واستبدال ما يرغبون به من أموال.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقييم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو، من عام 2022، والتي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.86 جنيه للشراء، مقابل 4.91 للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري، إلى نحو 4.89 جنيه للشراء، مقابل 4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي وفق الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، فى حين سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وذلك وفق بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي لنحو 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 4.99 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع، سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر يتراوح بين 4.99 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل اليوم سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري سعر 4.92 جنيه للشراء مقابل 4.94 للبيع، في حين سجل السعر ببنك مصر نحو 4.92 جنيه للشراء، مقابل 4.94 للبيع، وسجل سعره في المصرف المتحد 5.0 جنيه للبيع، مقابل 4.92 للشراء، وذلك وفق لبداية تعاملات البنوك اليوم.