سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23-5-2022 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم محل اهتمام عدد كبير من المتابعين، خاصة الذين يعتزمون أداء فريضة الحج، إذ يبحث الجميع عن الأسعار اليومية له، تمهيدًا لشرائها من البنوك قبل موعد السفر لأداء الشعائر المقدسة.

واليوم الاثنين 23 مايو الحالي، توضح «الوطن» من خلال التقرير التالي، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لمتابعيها، سعر الريال السعودي اليوم، في القطاع المصري داخل مصر، منها بنك مصر، والبنك الأهلي، بنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي وغيرها، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية

سجل اليوم الاثنين 22 مايو 2022 سعر الريال السعودي وفق الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، فى حين سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.81 للشراء، وذلك وفق آخر التعاملات

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبحسب آخر تعاملات وردت اليوم الاثنين الموافق 23 مايو، سجل سعر الريال السعودي، داخل البنك الأهلي المصري، نحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، في حين سجل السعر في بنك قناة السويس نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، وفق آخر التعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل اليوم الاثنين الموافق 23 مايو سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري سعر 4.88 جنيه للبيع مقابل 4.85 للشراء، في حين سجل السعر ببنك مصر نحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وسجل سعره في المصرف المتحد 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.69 للشراء، وذلك فق لآخر تعاملات البنوك اليوم.