سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في البنوك المصرية

مع اقتراب موسم الحج يرتفع الطلب على العملة السعودية، وتزداد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة الرسمية.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» للمهتمين بمعرفة أسعار العملات العربية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الجاري، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق المواقع الرسمية لهذه المؤسسات، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية

سجل اليوم سعر الريال السعودي وفق الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.87 للشراء، فى حين سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وذلك وفق بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبحسب بداية التعاملات اليوم في البنوك المصرية، سجل سعر الريال السعودي، داخل البنك الأهلي المصري، نحو 4.89 جنيه للشراء، مقابل 4.91 للبيع، في حين سجل السعر في بنك قناة السويس نحو 4.86 جنيه للشراء، مقابل 4.91 للبيع، وفق آخر التعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل اليوم سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري سعر 4.89 جنيه للشراء مقابل 4.91 للبيع، في حين سجل السعر ببنك مصر نحو 4.89 جنيه للشراء، مقابل 4.91 للبيع، وسجل سعره في المصرف المتحد 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.72 للشراء، وذلك فق لبداية تعاملات البنوك اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وعن عملة دبي الرسمية، وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي لنحو 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 4.99 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع، سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر يتراوح بين 4.99 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.