سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-5-2022 في البنوك المصرية

حدثت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري كالبنك الأهلي المصري والمصرف المتحد ومصرف أبو ظبي الإسلامي وغيرها من البنوك، سعر الريال السعودي، الذي تزداد عمليات البحث عنه يوميا شأنه شأن باقي أسعار العملات كالدولار واليورو والإسترليني والدرهم.

واليوم السبت 21 مايو الجاري توضح «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وغيرها، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنكي كريدي أجريكول والإسكندرية

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك كريدي أجريكول سجل الريال السعودي نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.81 للشراء، وفي بنك الإسكندرية وصل الريال السعودي ليسجل نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي المصري وقناة السويس

وبحسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، وداخل البنك الأهلي المصري سجل قيمة سعر الريال السعودي نحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 21 مايو 2022.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ووفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 21 مايو حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بعدد من البنوك فسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، كما جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بسعر 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وفي المصرف المتحد سجلت العملة السعودية سعر 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.69 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.