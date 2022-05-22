سعر الريال السعودي اليوم الأحد 22-5-2022 في البنوك المصرية

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بشكل يومي، بمتابعة أسعار العملات العربية والأجنبية، حسب ما هو متداول في القطاع المصرفي المصري، والبحث عن سعر الريال السعودي، من العمليات التي تزداد البحث عليه يوميا، وذلك شأن باقي أسعار العملات الأجنبية المختلفة، كالدولار واليورو والدرهم.

واليوم الأحد 22 مايو الحالي، توضح «الوطن» من خلال السطور التالية، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، وبنك مصر والبنك الأهلي، والبنك التجاري الدولي وغيرها، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في والإسكندرية

سجل اليوم الأحد 22 مايو 2022، سعر الريال السعودي وفق الموقع الرسمي لبنك كريدي أجريكول نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.81 للشراء، في حين سجل داخل بنك الإسكندرية الريال السعودي نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاحد.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبحسب آخر تعاملات وردت اليوم الأحد 20 مايو، سجل سعر الريال السعودي، في بنك قناة السويس نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، وسجل داخل البنك الأهلي المصري، نحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وفق آخر تعاملات اليوم الأحد 22 مايو 2022.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل اليوم الأحد سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم بسعر 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، في حين سجل الريال السعودي في المصرف المتحد سعر 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.69 للشراء، وفق آخر تعاملات للبنك.