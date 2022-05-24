«تكنولايف» مشروع تخرج لطلبة في «إعلام بني سويف» للتوعية بالتحول الرقمي 

أصدر مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف، حملة ترويجية تتناول خطوات الدولة في طريقها نحو الرقمنة في مختلف القطاعات، باسم «تكنولايف»، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد الكلية.

وتهتم «تكنولايف» بتسليط الضوء على التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الرقمنة، بداية من المصالح الحكومية، وخدمات الدفع الإلكتروني، والتعليم المدرسي والجامعي، وأداء الوظائف المختلفة ببساطة شديدة وبمجرد نقرات عبر الهاتف، وتعبيرًا عن ذلك كان شعار الحملة هو «ورقة تخلص بضغطة».

التدريب والتأهيل لسوق العمل

وترصد الحملة المبادرات المختلفة المقدمة من وزارة الاتصالات ومن الوزارات المختلفة مثل مبادرات «مستقبلنا رقمي، وشغلك من بيتك، وشباب مصر الرقمي، ومهارتك، وفرصتنا رقمية، ورؤية مصر 2030»، وغيرها من المبادرات التي تغير شكل الحياة التقليدي وتنجز المهام المختلفة بأقل جهد وأكبر استفادة للمواطنين، ولا يقتصر الأمر على أداء المهام فقط، ولكن حتى التدريب والتأهيل لسوق العمل الرقمي، وظاهرة أداء العمل والربح من المنزل.

حسام محمد، أحد الطلاب المشاركين بالمشروع، يقول إن فكرة الحملة أتت من الرغبة في الاستفادة والتوعية بأهمية التحول الرقمي واتجاه الدولة لمواكبة العالم وإنشاء بنية تحتية رقمية، والذي يتضح في إنشاء مدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

تبسيط الصورة ليستوعب المواطنين البيئة الجديدة

وأضاف «محمد» لـ«الوطن»، «أدركنا أننا نقترب من واقع جديد ملامحه ستختلف تمامًا عن الواقع الحالي، وكان من الضروري أن نوعي الناس بهذا الواقع، ولا نترك خللًا بين المواطنين وبين البيئة الرقمية الجديدة، وحاولنا تبسيط الصورة بأكثر من طريقة لكي يستوعب المواطنين تلك البيئة الجديدة من نوعها، ويصبحوا على دراية بكيفية التعامل معها وتحقيق أكبر استفادة منها».