«سهلناها».. مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام لتصنيع ملابس مخصصة للمرضي

«سهلناها».. مشروع تخرج مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية، لتسليط الضوء على أول براند في مصر والشرق الاوسط «ادابت»، لتصنيع ملابس للمرضي بعد العمليات الجراحية والكسور.

تجهيز ملابس خاصة بهم تساعدهم على التأقلم مع حالاتهم

فكرة المشروع الخاص بطلاب كلية الإعلام، تقوم على تدشين «براند جديد»، لمساعدة المرضي الذين خضعوا لعمليات جراحية خطرة سواء «القلب أو الثدي، أو كسور»، حيث يتم تجهيز ملابس خاصة بهم تساعدهم على التأقلم مع حالاتهم بعد الخروج من المستشفى، وتخفف أيضا الألم الناتج عن الحركة وتسهل تعامل الأطباء مع المرضى.

الملابس المقترحة مصممه بفتحات خاصه لأماكن العمليات أو الكسور لتسهل استخدامها من قبل المريض أثناء فترة تعافيه، ومشروع «ادابت»، هدفه راحة المريض ويستخدم خامات طبيعية 100% بتتميز بالنعومة، مضادة للبكتيريا وطارده للرطوبة.

تتميز بالنعومة مضادة للبكتيريا وطاردة للرطوبة

وشارك فى إعداد المشروع 8 طالبات «أمنية كمال، حبيبة سامر، عاليا درويش، فرح توم، ماجي ميخائيل، ماري عماد، منه عمرو، هنا طارق»، ودشنوا حملة بعنوان «سهلناها»، لتعريف الناس بالمبادرة وتفاصيلها.

وتهدف حمله «سهلناها» إلى التعريف ببراند «ادابت»، والاتجاه لاستخدام ملابس تسهل الصعوبات التي تواجه المريض بعد العمليات بسبب الجروح أو الكسور وتخفف أيضا الألم الناتج عن الحركة وتسهل تعامل الأطباء مع المريض.