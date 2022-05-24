«طب الأزهر بنين» بالقاهرة يكرم طلابه الفائزين بكأس الجامعة لعام 2022

هنأ مجلس كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، خلال جلسته الشهرية اليوم الثلاثاء، فريق طلاب الكلية الفائز بكأس جامعة الأزهر لكرة القدم للعام 2022، والتي نظمتها أسرة طلاب «من أجل مصر» بجامعة الأزهر.

وكرم مجلس الكلية، برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، فريق الطلاب بتسليمهم كأس الجامعة للعام (2021 - 2022) بعد فوزهم على فريق طلاب كلية الإعلام بهدفين مقابل هدف.

مستوى رياضي متميز

وأشاد مجلس كلية الطب بمستوى وأداء الطلاب، وأكد أن الكلية تحرص كل الحرص على أن يكون منسوبيها من الطلاب متميزون في جميع المجالات الرياضية والعلمية والبحثية، حتى يكونوا نافعين لوطنهم وجامعتهم العريقة جامعة الأزهر الشريف.

ولفت إلى أن هذا الاهتمام يأتي تأكيدا على أن جامعة الأزهر تسير جنبا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة.

تجديد اعتماد الكلية من هيئة ضمان الجودة

وناقش مجلس الكلية أثر زيارة فريق هيئه ضمان الجودة والاعتماد إلى الكلية لمراجعة تجديد اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء.

وأعلن مجلس الكلية عن جاهزيته لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بفرق الكلية المختلفة، إضافة إلى امتحانات الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه).

ووجه مجلس الكلية الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك على دعمهم الدائم والمستمر للكلية وقطاع المستشفيات.