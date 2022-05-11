القباج تزرع شجرة تخليدا لشهداء غرب سيناء على هامش منتدى جامعة الأزهر

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المنتدي الحواري الأول للقضايا المجتمعية، الذي تنظمه جامعة الأزهر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبرئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والأميرة خلود بنت خالد آل سعود، وبإشراف الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ الدولة تنشد الحياة الكريمة للمواطنين وتشرف القيادة السياسية على تنفيذ المبادرة الرئاسية، كما أنَّها تقوم بثورة إصلاح ليس في البنية التحتية فحسب وإنما على القوى الناعمة والقضايا المجتمعية، مشيرة إلى أنَّ الوزارة تتعامل مع قضايا الفقر المادي والفقر الفكري من منظور متعدد الأبعاد، لتعزيز قيم المواطنة ومناهضة ومكافحة الإرهاب.

القباج: الخطورة الحقيقية للإرهاب تكمن في الفكر الظلامي

وأفادت القباج أنَّ الخطورة الحقيقية للإرهاب تكمن في الخطورة الفكرية والظلامية التي تجعل من الإرهابي بطلا، وهو ما يسمي بالحاضنة الفكرية للإرهاب التي تتيح المواد المخدرة التي تغيب عقول الأبناء، وتنشر الفكر الظلامي الهدام بينهم، مشيرة إلى أن الإرهاب المادي كبد الاقتصاد خسائر، وأفقدنا أبناءنا، كما أنَّ الإرهاب الفكري شكل تحديًا كبيرًا لقيم المواطنة ومعوقا للتنمية، لكن رغم ذلك الدولة تمضي في التحديات الجسيمة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأمل يكمن في شباب مصر لاستكمال مسيرة البناء، إذ ننتظر منهم بذل قصارى الجهود في تعزيز الوعي الإيجابي الذي يسهم في الاستثمار في قوة مصر الناعمة وترسيخ مشاعر الانتماء والمواطنة، مشددة على أنَّ الوزارة تتناول عددًا من الموضوعات المهمة منها النظرة المتساوية لذوي الإعاقة، والنظرة المتساوية لفاقدي الرعاية، خاصة أنَّ الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما قامت الوزارة بإنشاء 29 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات المصرية، إذ تعمل على دمج الشباب في قضايا المجتمع وإتاحة الفرصة لهم أن يروا خبرات متنوعة تثري تكوينهم وتساعد على التحام نسيج الوطن، كما تدعو لنشر الفكر الاستثماري للطلاب ومن هنا جاء تواجد بنك ناصر الاجتماعي في الجامعات.

وزيرة التضامن: الأمل يكمن في شباب مصر لاستكمال مسيرة البناء

وبينت أنَّه يتم العمل على المساعدة في نشر ثقافة المشروعات متناهية الصغر والشمول المالي، كما أنَّ الوحدات حريصة على تنظيم العديد من الندوات التي تحث على نشر الوعي الإيجابي، فضلًا عن تنفيذ الوزارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة، كما يتم تنفيذ بيت التطوع في الجامعات عن طريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتوفر أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة وحواسب آلية للطلاب المكفوفين، بالإضافة إلى توفير منح للطلاب الفائقين.

وأشارت "القباج" إلى أنَّ الوزارة تحث على التطوع وستطلق قريبا الاستراتيجية الوطنية للتطوع والتي لا تقتصر على الشباب فقط، وإنما تفتح أبوابها لكبار السن، خاصة أنَّ الوزارة تعمل على عدة مشروعات وقضايا منها، المسنون وإطلاق قانون شامل لحقوق المسنين، والأيتام والأطفال بلا مأوى فاقدو الرعاية، إضافة إلى الفقر، والمجتمع المدني، والحفاظ على التراث وتعزيز الوعي الإيجابي، والتعويضات والإغاثة، مشددة على أنَّ الوزارة تأخذ منحى تمكينيا اقتصاديا، وتتبنى سياسات جديدة وترفع شعار التحول من الدعم للتمكين.

وزيرة التضامن ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان «حديقة الشهداء»

وعلى هامش المنتدى، افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جامعة الأزهر الحديقة النموذجية تحت اسم «حديقة الشهداء»، إذ جرى زرع شجرة تخليدًا لذكرى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا إثر قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

كما تفقدت معرض ملابس «يا بلاش» لطلاب وطالبات الجامعة، وذلك بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمنطقة غرب مدينة نصر، حيث تعرض الملابس بمبالغ زهيدة للطلاب والطالبات وتتم الاستفادة بهذه المبالغ في دفع المصروفات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية في الجامعة.