هيئة قصور الثقافة تجهز أحدث منفذ لبيع الكتب بقصر ثقافة السينما (صور)

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تجهيز أحدث منافذ بيع الكتب بمواقعها، وذلك تزامنا مع نشاط مشروع النشر بالهيئة.

ونشرت الصفحة الرسمية لقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي على موقع «فيسبوك»، صور تجهيز المنفذ، وعلقت عليها: «الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية يجري اللمسات النهائية لافتتاح منفذ بيع كتب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر السينما».

ندوات ثقافية ولقاءات نقدية

في سياق آخر، وضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ينظم قصر ثقافة السينما عدة عروض سينمائية، يعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه القصر لرواده خلال شهر مايو الجاري.

وفي هذا الإطار، عُرض الفيلم الأجنبي «the lighthouse» ضمن برنامج «نادي السينما العالمية»، أعقبه ندوة نقدية للدكتور نادر رفاعي، وذلك لمناقشة وعرض أحداث الفيلم، وكذلك توضيح الهدف الرئيسي من الأحداث التي يتضمنها الفيلم، والذي تدور أحداثه حول حراس منارة ضوئية، حيث يُعين حارس جديد للعمل مع الحارس الأقدم والأكثر خبرة، وتكون مدة التدريب أسبوعان يظلان فيها سويا، وخلال تلك الفترة تقع العديد من الأحداث أثناء العمل يتخللها التوتر نظرا لعدم وصول المسؤول عن إخراجهم من الجزيرة، ما يعرضهما لحرب نفسيه تؤدي لمقتل أحدهما وجنون الآخر.

وفيلم «the lighthouse» إحدى افلام الرعب الفنتازيا، والذي أنتج عام 2019، وحصل على العديد من الجوائز، منها «الروح المستقلة» لأفضل ممثل مساعد، وأفضل تصوير سينمائي.

محاضرة التمثيل السينمائي بقصر السينما

وبالتوازي، عُقدت المحاضرة الثانيه لكورس التمثيل السينمائي للمخرج أحمد رشوان لتدريب الدارسين على كيفية الوقوف أمام الكاميرا، وكذلك كيفية إتقان أدوات الممثل التي تساعد على نجاحه، إضافة لشرح حرفيات التمثيل أمام الكاميرا.

كما يواصل مشروع نادي سينما فعالياته لذوي الهمم، حيث عُرض أمس فيلم «الرسوم المتحركة cars»، بجمعية دار المروة للأيتام المعاقين بكفر الدوار لذوي الاحتياجات الخاصة.