«الفلاح.. حالته الاقتصادية والاجتماعية».. كتاب جديد عن قصور الثقافة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، كتابين جديدين ضمن مشور النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث صدر عن سلسلة ذاكرة الكتابة كتاب «الفلاح.. حالته الاقتصادية والاجتماعية» للكاتب يوسف نحاس، وطبعة الكتاب من تقديم الدكتور أحمد زكريا.

تطور حياة «الفلاح» في كتاب

وقال الشاعر جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة في بيان: الكتاب من أقدم وأهم الدراسات العلمية التى كُتبت عن الفلاح المصري في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، ويقدم الكتاب دراسة في حالة الفلاح الإقتصادية والإجتماعية منذ عصر المماليك ووصولا لعصر محمد علي ووضع الفلاح في النصف الثاني من القرن العشرين ، ويعد أحد الكتب التى طالبت مبكرا بمعالجة أوضاع الفلاح وتحسين حياته كونه نواة التنمية وصمام أمان البناء المجتمعي.

وأصدرت الهيئة من سلسلة الدراسات الشعبية كتاب «من فنون الغناء الشعبي المصري.. مواويل وقصص غنائية شعبية» مواويل وقصص غنائية شعبية من مصر قدمها الدكتور صفوت كمال.

فعاليات فنية في مواقع قصور الثقافة

في سياق آخر، وفي إطار نشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الفنية للمسرح، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العروض المسرحية بالأقاليم المصرية، حيث يستمر العرض المسرحي «أحلام شامة» لفرقة أبو قرقاص المسرحية بفرع ثقافة المنيا إقليم وسط الصعيد الثقافي حتى 24 مايو الجاري.

يحكي العرض عن سيرة سيف بن ذي يزن، تأليف محمد عبد المعطى، اخراج اسامه طه، اشعار اشرف عتريس، ديكور وملابس د. مروه همام، أداء وتمثيل فرقه ابوقرقاص المسرحيه ترفع الستار عن العرض يوميافى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

رصدت الرواية الشعبية الصراع مع الحبشة على مياه النيل، وحددت (أنجع الوسائل) للحفاظ على حق مصر فى الوجود والحياة فالملاحم الشعبية هي الضمير الحى للشعب الذى يحملها جيلا بعد جيل، يطرح العرض قضية مهمة وهي قضية النيل وحق المياه وهي القضية التي تشغل المصريين بشكل عام.