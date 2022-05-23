مفاجأة.. عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد أسبوعين من الطلاق

كشف المحامى جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، مفاجأة بشأن عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى، بعدما انفصلا مؤخرا.

وقال المحامي جميل سعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه خلال التحقيق مع الفنان حسام حبيب قد كشف بأنه قد أعاد الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى عصمته بعد أسبوعين فقط من وقوع الطلاق وكان هذا شفهيا أمام عدد من الشهود.

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وجاء هذا الكلام ضمن نص التحقيقات التى تم إجراؤها مع الفنان حسام حبيب اليوم بعد تقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب لبلاغ صباح اليوم تتهمه فيه بالتعدي عليها.

وفي سياق متصل كشف المستشار جميل سعيد، المحامي بالنقض، ومحامي الفنان حسام حبيب، تفاصيل القبض على موكله، طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل إخلاء سبيله الفنان بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية القبض عليه في واقعة اتهامه بتهديد الفنانة شيرين عبد الوهاب، إذ ذكر أن واقعة الخلاف بين موكله والفنانة شيرين عبدالوهاب كانت في العاشرة مساء أمس، أثناء وجوده في فيلا الزوجية الخاصة بشيرين، حيث إنهما يعيشان معا حسب قوله

حسام حبيب رد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال بأسبوعين

وأضاف «سعيد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفنان حسام حبيب، ذكر في التحقيقات اليوم، أنه انفصل عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، ثم ردها بعد أسبوعين من الطلاق، إذ قام بردها لعصمته شفهيا وبشهادة 4 من الشهود، من بينهم سارة الطباخ، مديرة أعمال شيرين، وسائقها الخاص، وسيدتين أخريين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن شيرين عبد الوهاب ما زالت حتى الآن هي زوجة حسام حبيب، وكان يقيم معها في المنزل، حسب أقوال موكله أمام النيابة اليوم.

حسام حبيب كان يعيش مع شيرين عبد الوهاب في الفيلا الخاصة بها

وأشار المحامي بالنقض، إلى أن حسام حبيب كان يعيش مع شيرين عبد الوهاب في الفيلا الخاصة بها، كما أن حسام حبيب قال في التحقيقات إن خلافا نشب بينهما أمس، وطلبت منه شيرين مغادرة الفيلا، وفي المقابل طلب منها ملابسه ليغادر، وطلب أيضا مفتاح الخزينة ليحصل على سلاحه الخاص، ليفاجأ بحضور سارة الطباخ لتخطره بأن شيرين اتصلت بالشرطة وأنها في طريقها للقبض عليه، فانتظر وتحرك معها.

وأوضح محامي الفنان حسام حبيب، أنه لا يخترع معلومات، بل ينقل تصريحات موكله حسام حبيب في نص التحقيقات، وشيرين لم تتهمه بالتهديد بالسلاح، وسلاحه ترخيصه انتهى بالفعل، وسبب تأخر إخلاء سبيله وجود تشابه أسماء مع شخص آخر مطلوب أمنيًا، مؤكدًا أن وكيل النيابة أوصى بحضور شيرين عبدالوهاب وسارة الطباخ للاستماع إلى أقوالهما فيما قاله حسام حبيب في مذكرة الدفاع عن نفسه، إذ أن حسام أكد أنه قام بتطليق شيرين في نوفمبر 2021 وبعدها بأسبوعين ردها إلى عصمته، ومنذ ذلك الحين يقيم معها في عش الزوجية حسب قول حسام في التحقيقات.