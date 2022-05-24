لو لسه مقبضتش ومحتاج فلوس.. كيف تحصل معاشك ومرتبك من البنوك قبل صرفه؟

مع أواخر أيام شهر مايو من عام 2022، يترقب الكثير من الموظفين وأصحاب المعاشات صرف مرتبات شهر مايو ومعاشات شهر يونيو، خصوصا بعد أن تم صرف الشهر الماضي مبكرا جتى يستطيع المواطنون الحصول عليه قبل عيد الفطر المبارك، الأمر الذي جعل مرتباتهم تنفد منهم مبكرا، حتى أصبحوا في حاجة إلى الحصول على مبلغ مالي يساعدهم في استكمال الشهر حتى يأتي موعد الصرف الخاص بهم.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير طرق تمكن المواطنين من الحصول على مرتباتهم ومعاشهم مبكرا، حتى يساعدهم في استكمال الشهر لحين صرف المرتبات والمعاشات الخاصة بهم وكيفية صرفهم من عدد من البنوك المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

سحب الراتب مقدمًا من البنك التجاري الدولي

- يمكن البنك التجاري الدولي العملاء من الحصول على المرتب أو المعاش الخاص به مقدما بنسبة تصل إلى 90% من المرتب الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه​.

- يستطيع العميل أن يقوم بسحب الراتب مقدمًا من ماكينات الصراف الآلي.

- وفي حالة إذا كان العميل يرغب في الإلغاء لا يتم فرض رسوم عليه.

- ويتيح البنك التجاري الدولي للعملاء الحصول على المرتب مقدما بسعر عائد تنافسي يتراوح بين 18.5% حتى 23% يحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

​المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.

- طلب الحصول على الراتب مقدمًا بضمان الراتب.

سحب الراتب مقدما من بنك مصر

- يتيح بنك مصر للعملاء فرصة الحصول على الراتب مقدما بأعلى قيمة تسهيل بصرف نسبة 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20000 جنيه.

- ويسمح بنك مصر للعملاء بسداد قيمة الراتب الذي يتم سحبه مقدمًا لأطول مدة سداد تصل إلى عامين.

- يستطيع العملاء أن يقوموا بسحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال الشهر ذاته.

المستندات المطلوبة

- طلب الحصول على التسهيل.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر للمرافق.

- كشف حساب لبطاقة المرتبات عن آخر 3 أشهر أو مفردات راتب معتمدة.