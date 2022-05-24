وزير الأوقاف: افتتاح فعاليات اللقاء المفتوح مع شباب الوادي الجديد 12 يونيه

استقبل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ لبحث مزيد من التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد؛ سواء في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير أم في مجال عمارة المساجد وصيانتها بالمحافظة، في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.

وخلال اللقاء، اتفق وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد على افتتاح أولى فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب بالوادي الجديد 12 يونيه 2022م.

الأنشطة التفاعلية للأوقاف

يشار إلى أن وزارة الأوقاف أعلنت خلال الفترة الماضية، العديد من الأنشطة التفاعلية التي تشهدها المساجد خلال الفترة الحالية وتعمل عليها وزارة الأوقاف وفقا لقرارات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ منها التوسع في مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين، وعقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

مبادرة حق الطفل

كما تعمل الوزارة على تفعيل مبادرة حق الطفل، ومبادرة سكن ومودة، وانطلاق البرنامج الصيفي للأطفال، وفتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من اليوم، وعقد مجالس الإفتاء على أيدي العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

كما تعمل الوزارة على التوسع في لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل، والتوسع في القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف، وإقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.

وتعلن الوزارة تفصيلا وتباعًا عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية في سبيل استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي الوسطي الرشيد المستنير.