«محامين جنوب القاهرة» تدعو أعضاءها لإرسال مقترحاتهم في الحوار الوطني

أعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين، عن تلقي آراء ومقترحات المحامين، أعضاء جمعيتها العمومية، بشأن الحوار الوطني الذي يهدف إلى إصلاح أحوال البلاد، في ضوء ما يسفر عنه الحوار من أراء وأفكار تدور في هذا الفلك.

وقالت نقابة المحامين بجنوب القاهرة فى بيان لها، إنها تتلقى من المحامين أعضاء جمعيتها العمومية، كل الاقتراحات والآراء، في شأن المسائل القانونية والقضائية، للمشاركة في الحوار الوطني، سواء من حيث التشريع أو التطبيق والحلول المقترحة، لتذليل كل الصعاب والمشكلات العلمية والعملية فى هذا الخصوص، مضيفة: «ذلك فضلا عما قد يترأى أو يقوم لديهم من مقترحات وأراء، فى شتى مجالات ونواحى الحياة على أرض مصر، أملا فى الوصول بهذا البلد الأمين، إلى ما تصبو اليه نفوس المصريين جميعا».

مطالبة الأعضاء بإرسال المقترحات

وطالبت النقابة أعضاءها بإرسال كل الاقتراحات والآراء إلى نقابة جنوب القاهرة بدار القضاء العالى كتابة، حتى يتسنى إعداد هذه الاقتراحات ووضعها فى صورتها النهائية والعرض على اللجنة القائمة على أمر الحوار وعلى القيادة السياسية، تأكيدا للدور الخلاق لنقابة المحامين بجنوب القاهرة فى شأن كل أحوال هذا البلد الأمين.

الحوار الوطني

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أعلنت عن استمرار تلقي مشاركات الحوار الوطني من مختلَف قوى وفئات الشعب، مؤكدة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنه منذ إطلاق دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني المصري الذي يجمع كل تيارات وفئات المجتمع، وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وتنسيق هذا الحوار، وفتح الباب لمشاركة كل المصريين.

وأكدت الأكاديمية أنها تلقت عددا كبيرا من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلَف الجهات والفئات؛ أحزاب سياسية، نقابات، مؤسسات، شخصيات عامة، مواطنين، وغيرهم، ولا تزال الأكاديمية مستمرة في استقبال الأفكار والمقترحات من مختلَف القوى والفئات في المجتمع المصري.