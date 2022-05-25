بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف خالية في فروعه.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروعه المختلفة، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بمرتبات عالية بين الحين والآخر.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في بنك الإسكندرية، والشروط المطلوبة ومسئوليات العمل وكيفية التقديم للوظائف، وفق ما أعلن عنه بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه القدرة على قيادة فئة المشتريات CCM.

- أن يكون لديه مهارات قيادية قوية.

- أن يكون لديه مهارات عرض قوية.

- أن يكون لديه مهارات إدارة أصحاب المصلحة.

- المعرفة بالتحليلات المالية.

مسؤوليات الوظائف

- إدارة عملية المناقصة بما في ذلك ضمان سلامة العملية سواء باستخدام المنصات اليدوية أو الرقمية.

- إدارة حوكمة لجنة المناقصات بما في ذلك إدارة أصحاب المصلحة ووثائق التعاون التقني ودورة الموافقة.

- إدارة أصحاب المصلحة مع أعضاء لجنة المناقصات والزملاء في مكتب المصادر والتأكد من الملخص الجيد تقنيًا وتجاريًا لمساعدة TC على اتخاذ القرار الصحيح.

- تأكد من توفر قوالب العقود الصحيحة في وحدة العقد.

- الإشراف على إطلاق RFQ والتأكد من دعوة البائعين المناسبين بناءً على التأكيد من المشترين.

- مراجعة هذا التقييم الفني مع أصحاب المصلحة والتأكد من أن نتائج التقييم هي أساس التقييم التجاري.

- التأكد من عملية CCM إذا تم تنفيذها بالكامل على العقود.

- إدارة عملية تجديد العقود والتأكد من تجديد العقد في الوقت المحدد.

- توفير قيادة قوية لكلا الفريقين.

- اتباع أو تطوير عمليات التأكيد.

- تقديم التقارير المطلوبة عن سير العطاءات والجولات والنتائج وما إلى ذلك.

- تقديم التقارير المطلوبة للعقود الحالية والتأكد من سهولة استرجاع العقود.

وعلى الارغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك الإسكندرية إرسال السيرة الذاتية عبر الصفحة الرسمية لبنك الإسكندرية على موقع التوظيف «لينكد إن».