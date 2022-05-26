شبكة بـ6 آلاف جنيه.. الذهب عند «كيرلس وميرنا» أونلاين والتوصيل «ديلفيري»

في ظل ارتفاع أسعار الذهب وعدم قدرة البعض المادية على شراء المعدن الأصفر، قرر الزوجان «كيرلس روماني» و«ميرنا فايز»، إيجاد حلول غير تقليدية لإرضاء من ليس لديهم قدرة مادية كبيرة على الشراء، وذلك لتحقيق السعادة لهم من خلال توفير المشغولات الذهبية من عيار 18 بأوزان خفيفة وأسعار قليلة، حيث من الممكن شراء «خاتم» بـ700 جنيه، و«سلسلة» أو «انسيال» بـ1000 جنيه أو «كوليه» بـ1200 جنيه، كما أن سعر الدبلة لا يتجاوز 900 جنيه.

ويكشف الزوجان «كيرلس» و«ميرنا» اللذين يمتلكان محلا لبيع الذهب في الغردقة، أنه يمكن لراغبي شراء شبكة الزواج، عمل طقم كامل يحتوي على «كوليه وانسيال وخاتم ودبلة» بسعر لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، «عندنا كمان التوصيل ديليفري شامل فاتورة مختومة ومعتمدة ضريبيا وعليها السعر والوزن».

الشبكة لا تتجاوز 6 آلاف جنيه

تقول «ميرنا» لـ«الوطن»، إنها فكرت خارج الصندوق، لتوفير الذهب بأسعار قليلة، من خلال عمل قطع خفيفة الوزن من عيار 18 وشكلها متميز، «مثلا ممكن تلاقي سلسلة لا يتعدى وزنها جرام واحد وقيمتها في حدود ألف جنيه، والشاب المقبل على الخطوبة ممكن يشتري دبلة الخطوبة بـ700 جنيه، والشبكة تكون عبارة عن طقم كامل من كوليه وانسيال وخاتم وحلق، بحيث لا يتعدى وزنها 5 جرام، والسعر لا يتجاوز 6000 جنيه».

التواصل «أونلاين» والتوصيل «ديليفري»

ويؤكد «كيرلس» أن الفكرة لاقت قبول وإعجاب الكثيرين، خاصة الذين ليس لديهم قدرة مادية كبيرة، وبالتالي تحققت لهم السعادة عند شراء الذهب بمبالغ قليلة، لافتا إلى أن الثقة الكبيرة فيهما جعلتهما يبيعا الذهب «ديليفري» عن طريق التواصل «أونلاين»، وتوفير القطعة الذهبية المطلوبة وبنفس السعر المتفق عليه، ومرفق بها فاتورة شراء متعمدة ضريبيا عليها الوزن والختم والسعر، ويمكن إرجاعها خلال 24 ساعة.