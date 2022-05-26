سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 26-5-2022 في محلات الصاغة

نصائح يوججها تجار الذهب للراغبين في شراء أو بيع المعدن الأصفر في الوقت الحالي، خاصة مع تراجع الذهب خلال الأيام الماضية، لذا يهتم الناس بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر مبيعا، إضافة إلى أسعار الأعيرة المختلفة من المعدن النفيس.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل مستمر، وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب اليوم الخميس الموافق 26 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم نحو 1200 جنيه للبيع، و1211 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1050 جنيهًا للبيع، و1060 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس الموافق 26 مايو، نحو 900 جنيه للبيع، و909 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأيضا سجل سعر الجنيه الذهب 8440 جنيهًا للشراء، اليوم الخميس الموافق 26 مايو في محلات الصاغة.

سعر كيلو الذهب

كما سجل سعر كيلو الذهب، 1,194,000 جنيه للبيع، و1,205,714 للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1099 جنيهًا، بما يعادل 59.71 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 962.01 جنيه، بما يعادل 52.25 دولار وذلك في أسواق المال.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7696 جنيهًا، بما يعادل 417.98 دولار في أسواق المال اليوم الخميس الموافق 26 مايو الحالي.

وسجل جرام الذهب عيار 18، نحو 824.57 جنيه، بما يعادل 44.78 دولار.