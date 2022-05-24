الديهي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل أصبح فرضا بسبب الأزمة العالمية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 4 مشروعات قومية لتوسعة الرقعة الزراعية أفقيا وزيادة الإنتاجية وهي توشكى والدلتا الجديدة وسيناء والريف المصري، مع تغيير أنماط الري، مع تبطين الترع ومعالجة مياه الصرف الصحي، موضحًا أنه يوجد لدينا 10 ملايين فدان أرض زراعية في مصر، موضحًا أن الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ليس رفاهية ونداء وطني لدغدغة مشاعر المواطنين، وإنما أصبح فرضا على الجميع نتيجة الأزمة الغذائية الطاحنة في العالم.

نواجه أزمة عالمية طاحنة وجميع الدول تتأثر بها

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أننا نواجه أزمة عالمية طاحنة وجميع دول العالم تعاني من الأزمة، والجميع يبحث عن حلول محلية للأزمة، ونحن لدينا روشتة محلية لحل هذه الأزمة يتمثل في تلك المشروعات، فمشروع توشكى كان عبارة عن أرض ميتة تم إحياؤه من جديد، ومشروع تنمية الريف المصري كان متعثرًا، والرئيس السيسي بمتابعته للمشروع يبعث الحياة فيه مجددًا، بالعمل على إزالة المشكلات أمامه.

انتباه الدولة للمشروعات المعطلة توجه هام

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن انتباه الدولة للمشروعات المعطلة هام جدًا في هذا التوقيت؛ كون مشكلة الغذاء العالمية تخيم على الأجواء، والدولة المصرية لا تقف في حالة عجز أو اضطراب، وإنما بدأت في إيجاد حلول محلية للأزمة، معقبًا: «هذه الأزمة ستجعلنا نخرج منها أكثر قوة وتيقظ، فلا يجب أن نتوقف وننتظر أن تمطر علينا السماء ذهبا أو فضة».