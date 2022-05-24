حبس سائق ميكروباص كارثة المنيا 4 أيام بعد ثبوت تعاطيه المخدرات

أمرت النيابة العامة في المنيا، قبل قليل، بحبس سائق سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، لتسببه في موت وإصابة عدد من مستقلي السيارة، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، لقيادته بسرعة زائدة، بعد تعاطيه مواد مخدرة، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في مياه ترعة الإبراهيمية، حيث أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ والتحري جاريةً للتأكد من خلو المياه من ضحايا آخرين.

سقوط ميكروباص في الترعة أمام قرية «البرجاية»

تلقت النيابة العامة بلاغاً من الشرطة بسقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية، على طريق مصر أسوان الزراعي بمحافظة المنيا، ووفاة وإصابة بعض مستقليها، وبالتزامن مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، منها إشاعات حول سبب وقوعها تفيد تهديد سائق الميكروباص الركاب بإسقاطها في المياه عمداً، إذا لم يسددوا إليه أجرة زائدة على التي دفعوها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تواتر الشهادات حول محاولة سائق الحافلة تفادي«مطب»

انتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصابين، الذين تواترت شهاداتهم حول محاولة قائد الحافلة تفادي مطب صناعي فوجئ به في الطريق حالَ سيره بسرعة زائدة، مما أسفر عن اختلال عجلة القيادة من يده وسقوطهم بالمياه، وقد أكد اثنان منهم عدم صحة الإشاعات المتداولة حول تهديد قائد الحافلة الركاب قبل وقوع الحادث.

كما سألت النيابة العامة شاهدًا على الحادث أكد وقوعه وفق الصورة التي انتهت إليها شهادة المصابين، متهمًا قائد الحافلة بالتسبب فيه لقيادته بسرعة زائدة، كما توافقت تحريات الشرطة مع هذه الرواية، مؤكدة عدم صحة التهديد المشاع عنه، وأن الحافلة اصطدمت بجسم كوبري البرجاية وسقطت في المياه عقب انحرافها واختلال عجلة القيادة من قائدها، وقد تبينت النيابة العامة من معاينة مسرح الحادث وجود إتلاف بسور كوبري البرجاية، وعدم وجود آثار لكبح الإطارات بالطريق، أو وجود أي آلات مراقبة مطلة عليه.

وباستجواب النيابة العامة المتهم أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، وادَّعى وقوع الحادث نتيجة عطل مفاجئ بمكابح الحافلة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وتحليل عينة منه لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة، فأكد الفحص إيجابية تعاطيه مادتي الحشيش والأفيون، وجارٍ استكمال التحقيقات.