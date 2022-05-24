عم عروس المنيا: «كانت رايحة تجيب جهازها وماتت»

قال إبراهيم عز، عم عروس المنيا، ضحية ميكروباص الموت، إن 5 أشخاص فقط نجوا من الميكروباص وتوفى الباقي، لافتا إلى أن السائق طلب زيادة الأجرة عقب تحرك الميكروباص ورفض الركاب لذا عمل على إغراق الميكروباص في الترعة، مشيرا إلى أن السائق معروف أنه متعاط للمخدرات وبلطجي.

انتشال الجثث من الترعة

وأضاف «عز» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن السائق دخل بصعوبة في حيز ضيق جدا سهل له النزول في الترعة وبعدها قفز من الباب وترك الأشخاص يغرقون حيث نجا 5 أشخاص فقط، ولكن توفى 9 وخرج من الترعة منهم 5 جثث فقط، ووجدوا جثة أمس ولكن تبقى 3 جثث في الترعة.

ماتت أثناء شراء جهاز عرسها

وأوضح عم ضحية ميكروباص الموت، أنهم لا يعرفون أن السائق تم القبض عليه حتى الآن، لافتا إلى أنه يجب إجراء تحليل مخدرات للأشخاص العاملين في النقل للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات، لافتا إلى أنه يجب إجراء تحليل دم وليس بول فقط من أجل صعوبة إخفاء تعاطي المخدرات في الدم ولكن يسهل إخفاؤه في البول، مشيرا إلى أن ابنة أخيه كانت تستعد للزواج بعد شهر وسافرت لشراء جزء من جهازها، مواصلا: «كانت رايحة تجيب جهازها وماتت».