الديهي: الجائحة الاقتصادية في العالم أخطر 100 مرة من كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مجموعة من الدولة تصل لـ15 دولة قررت حظر ووقف تصدير بعض منتجاتها، خوفًا من فساد المحاصيل نتيجة الطقس الحار وخوفا من أن يواجهوا أزمة في توفير هذه المنتجات، موضحًا أن كل دولة بدأت تنظر إلى مصلحتها أولا، مؤكدًا أن مشكلة الغذاء والخوف من الجوع حديث الساعة في العالم أجمع اليوم، فهناك أزمة عالمية طاحنة قد تستمر لعام أو عامين، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

هناك مشكلة غذاء ومشكلة اقتصادية ومشكلة تضخم عالمية

وأضاف «الديهي»، أن هناك مشكلة غذاء ومشكلة اقتصادية ومشكلة تضخم عالمية وليست مصرية أثرت على جميع الاقتصادات، وخاصة الاقتصادات الهشة التي تهاوت نتيجة الأزمة، مؤكدًا أن الجائحة الاقتصادية التي يمر بها العالم أخطر 100 مرة من الجائحة الصحية التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية، فنحن أمام أمر جلل لا يجب أن يكون مصدر قلق أو خوف، وإنما نعلم أن 90% من التضخم في مصر مستورد من الخارج.

لا يوجد اهتمامات عامة مشتركة جادة بين المصريين

ومن ناحية أخرى، استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الضجة التي أثيرت حول إغلاق أبو الهول عيناه، وكذلك أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب مع حسام حبيب، «هي السوشيال ميديا خلتنا أغبياء، إحنا بنتكلم في مصايب وفي ناس عاوزانا نبقى تافهين عن طريق السوشيال ميديا، إحنا مالنا ومال شيرين ومال جوز شيرين وعيال شيرين»، منتقدًا الاختيار العام للمصريين، مؤكدًا أنه لا يوجد اهتمامات عامة مشتركة جادة بين المصريين، «اهتماماتنا تافهة»، وإننا بحاجة ماسة لتغير وتجديد وتبديل العقل المصري، في ناس بيزعلوا عشان أولادهم مش عارفين يغشوا في الامتحانات.