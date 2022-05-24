شهادات ادخار بنك CIB .. العائد يصل إلى 14%

شهادات ادخار بنك CIB شهدت تعديلات جديدة بعدما أعلن البنك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، الموافق 24 مايو الحالي عن طرح أوعية أدخارية جديدة تشمل شهادتين جديدتين بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل 3% في اجتماعين متتالين في شهري مارس وإبريل 2022.

شهادات ادخار بنك CIB ثلاث سنوات بعائد 13.5%

شهادات ادخار بنك CIB أطلقها البنك التجاري الدولي اليوم تحت مسمى شهادة الـ«Premium» تتراوح مدة استحقاقهما بين ثلاث وأربع سنوات بسعر فائدة 13.5% بالنسبة لشهادة ادخار بنك CIB بمدة استحقاق ثلاث سنوات ويصرف العائد شهري بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه ثم مضاعفات الألف.

شهادات ادخار بنك CIB أربع سنوات بعائد 14%

ويصل معدل العائدة على «Premium» ضمن شهادات ادخار بنك CIB ليصل إلى 14% بالنسبة للشهادة ذات أجل استحقاق لمدة 4 سنوات ويصرف العائد شهري بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه ثم مضاعفات الألف لتصبح شهادات ادخار بنك CIB ضمن الشهادات الأعلى فائدة في الوقت الحالي بعيداُ عن شهادات الادخار الـ 18% بينما «التجاري الدولي» على باقي شهادات ادخار بنك CIB إذ أبقى الشهادة الثلاثية لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 9.5 % دون تغيير.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار 60 يوما الماضية بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل 3% على مرتين إذ رفع في جلسة استثنائية عقدها صباح يوم الإثنين الموافق لـ 21 مارس الماضي أسعار الفائدة بمقدار 1% قبل أن يعاود رفع معدل الفائدة في آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي الموافق 19 مايو الحالي بمقدار 2%.