رئيس «التجاري الدولي»: «البنك» ليس متراخيا في حفظ حقوق المساهمين

دافع شريف سامي، رئيس البنك التجاري الدولي، عما أسمَّاه بعض المساهمين بـ«تراخي الإدارة» فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 30 مارس 2021، وهو ما أدى – وفق اعتقادهم - إلى الإضرار بالمساهمين وحقوقهم في زيادة رأس المال المقررة.

وقال رئيس البنك، إنه لا يوجد أي تراخي في تنفيذ قرار الجمعية بإصدار أسهم مجانية، إلا أن طول فترة الموافقات والإجراءات لدى مختلف الجهات والحاجة للانتهاء من إصدار الأسهم التي وافق على إصدارها قبل قرار الأسهم المجانية في 30 مارس 2021، وهو ما تسبب في طول المدة.

توزيع أسهم مجانية

المساهمون، وفق محضر الجمعية العامة العادية للبنك، سألوا رئيس مجلس إدارة البنك عن سبب عدم توزيع أسهم مجانية هذا العام مثلما جرى عليه العمل سابقًا، حيث أن قيمة الكوبون هذا العام ضعيفة مع الأخذ في الاعتبار أن العام الماضي لم يقم البنك بتوزيع كوبون نقدي في ضوء الأرباح المحققة، إلا أن رئيس البنك قال إن مجلس الإدارة يفضل الانتهاء أولًا من إصدار الأسهم المجانية المقرة من جمعية مارس 2021 حتى لا تتراكم قرارات الزيادة وتتأخر، على أن ينظر في الأمر بعد ذلك.

اقتراح شراء أسهم خزينة أسوة

وعن تداول السهم في البورصة بسعر منخفض جدًا خلال الفترة الماضية، وعدم قيام مجلس الإدارة باقتراح شراء أسهم خزينة أسوة بباقي الشركات المدرجة في البورصة المصرية، أوضح شريف سامي، أنه على الرغم من السماح بشراء أسهم الخزينة للشركات بصفة عامة، إلا أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يحظر على البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي شراء أسهمها.