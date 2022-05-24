بريد الوطن.. لإطفاء لهيب الحرب الأوكرانية

تشتعل المعارك بصورة لم يسبق لها مثيل على الأراضى الأوكرانية، ولقد صُدم الأوروبيون بعنف بعد أن سمعوا بأنفسهم أصوات إطلاق المدافع والقصف الجوى والبحرى على جارتهم الأوروبية أوكرانيا، كما لم يحدث من قبل فى قارتهم العجوز منذ الحرب العالمية الثانية، ولهذا تلتهب بشدة الأجواء السياسية والشعبية فى الغرب ضد الغزو الروسى.

إن هذا الغزو أحرج كلاً من روسيا من جانب وأمريكا ودول الناتو من جانب آخر، وتحاول جميع الأطراف حالياً الخروج من هذا المأزق الدامى فى أوكرانيا مع وقف القتال، لأن كل الأطراف خاسرة، ولهذا أعتقد أن اعتماد مبدأ «لا غالب ولا مغلوب» هو الحل الأمثل لإطفاء لهيب الحرب الأوكرانية والخروج من الصراع الدامى، فتقبل أوكرانيا سياسة الحياد مع التخلى عن حلم امتلاك السلاح النووى، وكذلك التخلى عن الحلم الآخر بالانضمام لحلف الناتو، مع ضمانات أمنية، وتقبل روسيا التخلى عن احتلال أوكرانيا، وكذلك التخلى عن تقسيمها، مع الاكتفاء بالحكم الذاتى لروس إقليم «دونباس»، ونسيان الرغبة فى تغيير النظام السياسى فى كييف.

إن هذا الحل سيحقن الدماء فى أوكرانيا، وسيوقف التدهور الحالى فى الاقتصاد العالمى، وسيحقق التوازن فى سوق البترول والغاز حول العالم، كما أنه سيمنع خطر امتداد الصراع إلى دول الجوار الأوكرانى، وسيرفع الحرج عن الرئيس بوتين فى حالة عودة قواته بدون تحقيق نصر حاسم.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com