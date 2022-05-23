بريد الوطن .. وجِّه بمنع قيادة الأطفال للموتوسيكلات فى الدقهلية يا وزير الداخلية

نشكو نحن أهالى قرية كفر الحطبة التابعة لمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية من ظاهرة جديدة، بدأت تستحدث بالأفراح، ثم انتشرت بشوارع البلد الخاصة منها، بالإضافة إلى الطريق العام الرئيسى، ألا وهى الدراجات النارية، أو الموتوسيكلات، التى يقودها صغار السن، بسرعة جنونية وأصوات أكثر من مزعجة عن قصد، وتستمر طوال اليوم، وتزداد للأسف ليلاً، وبوقت متأخر، كل هذا لمجرد الاستعراض واللعب فقط، فهل من رادع؟ التكاتك حتى الآن ما زالت تمارس هوايتها السيئة وتنضم إليها حالياً فئة أكثر سوءاً، أليسوا هؤلاء أولادنا، وخرجوا جميعاً من بيوتنا؟ فأين أصحاب البيوت مما يحدث من أبنائهم؟ نناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية توجيه المسئولين فى مديرية أمن الدقهلية للحد من هذه الظاهرة رحمة بنا وبأولادنا.

عن الأهالى: أحمد محمد شوقى الديسطى

كفر الحطبة - الدقهلية

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