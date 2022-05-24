متى ترفع الضريبة العقارية عن الأراضي المستغلة؟ خبير يوضح

تستعد مصلحة الضرائب العقارية لتحصيل القسط الأول من الضريبة العقارية عن العام الحالي 2022، والمقرر تحصيله قبل حلول 30 يونيو المقبل، إذ أن القانون يسمح للممول أو المكلف بأداء الضريبة بتقسيط الضريبة العقارية على قسطين، الأول في يونيو بينما القسط الثاني في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

الضريبة تسري على كافة العقارات المبنية على أرض مصر

وقال أشرف شلبي، وكيل أول وزارة المالية، إن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك العقارات تخضع للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.

وأكد «شلبي» على أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة، سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الضريبة تفرض أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة سواء الجراجات أو المشاتل سواء كانت مؤجرة وغيرها.

الضريبة ترفع عن الأراضي إذ أصبحت غير مستغلة

ولفت وكيل أول وزارة المالية، أن الضريبة ترفع في حالة اذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

سداد الضريبة على قسطين في يونيو وديسمبر

وأضاف «شلبي»، أن القانون أتاح للممول أو المكلف بسداد الضريبة العقارية على قسطين في العام، الأول قبل نهاية شهر يونيو المقبل، بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، تسهيلا من مصلحة الضرائب العقارية على الممولين أو المكلفين بأداء الضريبة.