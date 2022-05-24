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محمود مسلم

بريد الوطن.. بدايات

كتب:

بريد الوطن
09:24 م | الثلاثاء 24 مايو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

الغيث كانت بدايته قطرة

الكتاب كانت بدايته فكرة

الشعر كانت بدايته كلمة

الحب كانت بدايته نظرة

الصداقة كانت بدايتها بسمة

الصدمة كانت بدايتها عثرة

الخصومة كانت بدايتها فجوة

فلا تستهن أبداً بالبدايات

مروة مصطفى حسونة

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