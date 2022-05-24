بريد الوطن.. بدايات
كتب:
بريد الوطن
09:24 م | الثلاثاء 24 مايو 2022
بريد الوطن
الغيث كانت بدايته قطرة
الكتاب كانت بدايته فكرة
الشعر كانت بدايته كلمة
الحب كانت بدايته نظرة
الصداقة كانت بدايتها بسمة
الصدمة كانت بدايتها عثرة
الخصومة كانت بدايتها فجوة
فلا تستهن أبداً بالبدايات
مروة مصطفى حسونة
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