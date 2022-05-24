بريد الوطن.. بدايات

الغيث كانت بدايته قطرة

الكتاب كانت بدايته فكرة

الشعر كانت بدايته كلمة

الحب كانت بدايته نظرة

الصداقة كانت بدايتها بسمة

الصدمة كانت بدايتها عثرة

الخصومة كانت بدايتها فجوة

فلا تستهن أبداً بالبدايات

مروة مصطفى حسونة

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