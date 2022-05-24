شروط إعفاء المعدات المستوردة من ضريبة القيمة المضافة.. عقوبات للمتحايلين

أعلنت الحكومة المصرية خطة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز ضريبية وجمركية للمصدرين والمستودين ورجال الصناعة والتجارة، أبرزها تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستوردة من الخارج، وفقاً لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالي رقم 212 لسنة 2022 الصادر الأسبوع الجاري.

تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة لمدة عامين

وقال مصدر مطلع بمصلحة الجمارك المصرية، إن المنافذ الجمركية المنتشرة في أنحاء المحافظات بدأت تنفيذ قرار تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات التي يتم استيرادها، وذلك بغرض دعم خطوط الإنتاج لمصانع الشركات الصناعية.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن سعر ضريبة القيمة المضافة قبل تعليقها يصل إلى 5% من قيمة الآلات والمعدات المستوردة من خارج البلاد، وفقاً لفواتير الشراء التي يجلبها العميل من الشركات المصدرة له، مشيراً إلى أن قرار وزير المالية علّق أداء تلك الضريبة لمدة عامين من نشر القرار بالجريدة الرسمية للبلاد الأحد الماضي.

شروط الحصول على الإعفاء

وتابع المصدر، أن حصول العميل أو المستورد على الإعفاء من سداد الضريبة عليه يستلزم قيامه بتقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص بالمستند المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط، والذي يفيد أن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج المرخص للمنشأة.

وأكد المصدر، أن القرار تضمن عدة ضوابط لضمان عدم التحايل على القرار، فعلى سبيل المثال عند عدم استخدام الآلات والمعدات المستوردة في العمل الإنتاجي أو الصناعي يتم أداء الضريبة، إضافة إلى الضرائب الإضافية.

وأشار المصدر إلى أنه في حال التصرف في الآلات والمعدات المستوردة من خارج البلاد قبل انقضاء فترة الإعفاء، أو التعليق المحددة بعامين وفقا لقرار الوزير، يتم مطالبة العميل بسداد قيمة الضريبة المقررة، وفقاً للجداول المقررة لتحديد ضريبة القيمة المضافة.