محمد إمام ينفي وجود خلافات بينه وبين أحمد السبكي: باقي 4 أيام ونخلص تصوير

انتشرت الساعات الماضية العديد من الشائعات التي تفيد بنشوب مشكلات بين المنتج أحمد السبكي والفنان محمد عادل إمام أثناء تصوير فيلم «عمهم»، وأن محمد إمام ترك الفيلم والتصوير.

محمد إمام ينفي وقوع خلافات بينه وبين السبكي

ولكن محمد عادل إمام نفى تلك الشائعات خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي خلافات وقعت بينه وبين المنتج محمد السبكي، وأنه يستمر في تصوير المشاهد الأخيرة في المسلسل.

وأضاف «إمام»: «إحنا مكملين تصوير فاضلنا 4 أيام وننتهي منه، وبتمنى إن الفيلم ينال إعجاب الجمهور، ومفيش أي خلافات وقعت بينا».

البوستر التشويقي لفيلم «عمهم»

وكان أحمد السبكي طرح الأيام الماضية البوستر التشويقي الخاص بفيلم «عمهم»، المقرر عرضه خلال سباق أفلام عيد الأضحى المقبل 2022، وتصدر «إمام» البوستر.

أبطال فيلم «عمهم»

ويشارك في بطولة فيلم «عمهم» كل من: محمد إمام، سيد رجب، محمود حميدة وأحمد الفيشاوي، محمد لطفي، وهنا الزاهد وميرنا نور الدين، ومحمود حافظ، محمد سلام وأيتن عامر وهدى المفتي، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم «بحبك» لتامر حسني ينافس فيلم «عمهم»

ويشارك في منافسة الفيلم في موسم عيد الأضحى فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني، ويشارك في بطولتها كل من: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج تامر حسني وتعد التجربة الأولى له في الإخراج.

آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن آخر أعمال محمد عادل إمام كانت مسلسل «النمر» الذي عرض في رمضان 2021، وشارك بطولته هنا الزاهد نيرمين الفقي محمد رياض بيومي فؤاد محمود حافظ.