رئيس الوزراء المجري يعلن حالة الطوارئ بسبب الحرب في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في مقطع فيديو نُشر على حسابه الرسمي على «فيسبوك»، إن المجر ستدخل في «حالة الطوارئ» بسبب الحرب في أوكرانيا، ونقلت شبكة سي إن إن عن أوربان قوله: «على المجر أن تبقى خارج هذه الحرب وأن تحمي الأمن المالي للعائلات في البلاد، وللقيام بذلك، نحتاج إلى مساحة للمناورة والقدرة على التصرف على الفور».

حالة الطوارئ لن تكون الأولى من نوعها في البلاد

ومن المقرر أن تدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل غدٍ بالتوقيت المحلي، وفقًا لأوربان، الذي لم يذكر تفاصيل بشأن مدى صلاحيات الطوارئ، وقال رئيس الوزراء إنه سيقدم المزيد من التفاصيل بشأن قراره صباح غد الأربعاء. وتابع تقرير سي إن إن، أنها لن تكون حالة الطوارئ الأولى بالنسبة للمجر، حيث تم تمرير مشروع قانون خلال جائحة كورونا في مارس 2020 سمح لأوربان بالحكم بمرسوم مشابه، كما أعربت المجر مؤخرًا عن معارضتها لمقترح الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط الروسي، قائلة إنها لن تدعم مثل هذا الإجراء.

بولندا: روسيا ستظل تشكل تهديدًا للسلام في أوروبا حتى بعد وقف إطلاق النار المحتمل

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية البولندي، زبيجنيو راو، اليوم، إن روسيا ستظل تشكل تهديدًا للسلام في أوروبا حتى بعد وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ونقلت «سي إن إن» عن راو قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك: «لن تتغير روسيا فور الاتفاق على وقف إطلاق النار، لأن ذلك سيكون حلما، وستظل خطرًا على السلام في أوروبا»، وقال راو إنه يخشى غزوًا روسيًا لبولندا، وتابع إنه يتعين على بولندا وألمانيا أن تكافحا من أجل أن تتعرض روسيا لهزيمة استراتيجية وأن تترك قواتها أوكرانيا داخل الحدود التي يعترف بها القانون الدولي.