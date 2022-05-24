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عاجل.. المجر ترفض مناقشة ملف حظر النفط الروسي بجدول قمة الاتحاد الأوروبي

كتب:

إيمان رحيم
02:40 م | الثلاثاء 24 مايو 2022
الرئيس المجري

الرئيس المجري

أبلغت المجر، الاتحاد الأوروبي، رفضها إدراج ملف حظر النفط الروسي على جدول القمة المقبلة، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

الاتحاد الأوروبي يبحث بدائل جديدة لمصادر الطاقة الروسية

ويبحث الغرب وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، إيجاد سُبل أو بدائل جديدة لمصادر الطاقة الروسية، التي تعاني من عقوبات دولية بسبب حربها على أوكرانيا، التي شنتها موسكو في 24 فبراير الماضي، لحماية حدودها من توسعات حلف الناتو ونزع السلاح من أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي، مزيدًا من العقوبات الاقتصادية على موسكو؛ لإجبارها على إنهاء الحرب في أوكرانيا، التي شهدت مؤخرا تقدما ملحوظا للقوات الأوكرانية بدافع دعم غربي قوي.

 

 

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بقلم إيمان رحيم