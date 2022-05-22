انطلاق امتحان التفسير والفيزياء لطلاب النقل الثانوي في المعاهد الأزهرية

بدأت امتحانات نهاية العام 2021-2022، لطلاب وطالبات صفوف النقل الثانوي بالمعاهد الأزهرية،على مستوى الجمهورية، إضافة إلى امتحانات مرحلة القراءات والبعوث الإسلامية، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان في مادة التفسير وعلومه، ومادة الفيزياء.

امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب النقل

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي في الأزهر، امتحانا في مادتي التفسير وعلومه، والتاريخ، كما يؤدي طلاب الصف الأول، بمرحلة التجويد، في معاهد القراءات، الامتحان في مادة التجويد علميًا، ومادة التربية الفنية.

كما يخوض طلاب الصف الأول بمرحلة التخصص في معاهد القراءات، الامتحان في مادة الحديث، ومادة التربية العلمية، أما طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، يؤدون امتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة، ومادة الأحياء.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة، ومادة التاريخ، ويؤدي طلاب الصف الثاني بمرحلة التخصص في معاهد القراءات، الامتحان في مادة الحديث، ومادة التربية العلمية.

وتحرص اللجان المشكلة من قطاع المعاهد الأزهرية على المرور على اللجان الامتحانية في جميع المناطق الأزهرية؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب، وتوفير المطهرات وكل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

قطاع المعاهد الأزهرية

كما حرص قطاع المعاهد الأزهرية على توجيه الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة وبالإجراءات الاحترازية، ما يؤكد انتماءهم للوطن وللأزهر الشريف وحبهم للعلم واجتهادهم في تحصيله.

وخلال الامتحانات الماضية، تشهد اللجان الامتحانية بالمعاهد الأزهرية حُسن الانضباط والالتزام في اللجان، وفقًا لما أكده قطاع المعاهد الأزهرية، مشددين على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، إضافة إلى توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة.