هاني الناظر عن جدري القرود: «موجود من سنين وهناك نوع آخر يصيب الأبقار»

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن فيروس الجدري له أنواع متعددة تشمل الجدري المائي وجدري القرود، وهناك نوع آخر يسمى جدري الأبقار، وهذه الفيروسات موجودة منذ سنوات عديدة، ولكنها تنشط في بعض الأحيان.

جدري القرود ليس مرضا قاتلا

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك حالة هلع عند الأشخاص مبالغ فيها، لافتا إلى أن جدري القرود ليس مرضا قاتلا، وتظهر أعراضه في ارتفاع درجات الحرارة وتكسير في الجسم وانتفاخ الغدد الليمفاوية ثم تظهر البثور على الوجه وباقي الجسم، مؤكدا أن 90% من المصابين يجرى علاجهم بشكل ذاتي، وهناك حالات وفاة قليلة.

جدري القرود لا يمثل وباء

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن جدري القرود لا يمثل وباء ولا يمكن مقارنته بفيروس كورونا المستجد، إذ ينتقل من خلال الأدوات الشخصية للمريض والأغشية المخاطية والعلاقات الجنسية وليس الهواء، لافتا إلى أنه يوجد عدد كبير من المصابين بالمرض من مثلي الجنسية في القارة الأوروبية.

الإمارات ترصد أول حالة جدري قرود

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم، رصد أول إصابة بجدري القرود على أراضيها من شخص قادم من غرب إفريقيا، إذ تتواجد السلالة لتكون في قائمة أكثر من دولة أعلنت رصد الإصابات على أراضيها وسط تخوفات من انتشار هذا المرض.