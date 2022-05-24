باحث فيروسات: لا داعي للخوف من جدري القرود.. لدينا أدوات مواجهته

قال الدكتور إسلام حسين، باحث متخصص في علم الفيروسات بجامعة ميشجان الأمريكية، إنه جرى رصد أكثر من حالة من جدري القرود في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أول حالة في نفس الولاية التي يعيش فيها، لافتا إلى أن مركز التحكم في الأمراض يحلل المرض، مشيرا إلى تماثل الشخص بالشفاء، مؤكدا أن هناك سلالتين في غرب إفريقيا ووسط إفريقيا، والنوع الأول معدل الوفاة فيها 1% بينما النوع الثاني معدل الوفاة فيها 10%، لافتا إلى أن العلاج حاليا يركز على تخفيف الأعراض حيث ترتفع درجة حرارة الشخص.

البثور تبدأ من الوجه

أضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن البثور تبدأ في الوجه، ثم تنتشر في باقي الجسم، وتنشتر الحكة، ويحتاج المريض للتدخل، مبينا أن هناك أدوية يمكن استخدامها إذا لم تستجيب حالة الشخص، لكن هذه الأدوية ليست متداولة على نطاق واسع، لافتا إلى أن الوباء حاليا مختلف عن وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

لا داعي للخوف من الجدري المائي

أوضح الباحث، أنه لا داعي من الخوف، لأن العالم في موقف جيد جدا، ويوجد واقي لأن التطعيم ضد جدري الماء، يوفر مناعة بنسبة 85%، حيث يتم تشكيل مناعة جزئية لدى الأفراد، مبينا أن الأشخاص قد يحتاجون لكن بنسبة قليلة، الحصول على تطعيمات الجدري مرة أخرى، لكن هذا مستبعد في الوقت الحالي، متابعا: «الموضوع ده مش هيبقى زي كوفيد والعالم عنده الأدوات للمواجهة مش كوفيد 19، ومش كل الناس هتبقى محتاجة تتطعم».