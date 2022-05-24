بعد انتشار جدري القرود عالميا.. ما الدول العربية التي ظهر فيها المرض؟

يواصل جدرى القرود انتشاره فى العالم، وبدأ ظهور المرض فى الشرق الأوسط فى إسرائيل، ثم بدأ ظهوره فى الدول العربية أمس، فما هى الدول العربية التى ظهر فيها جدرى القرود؟

أعلنت عدد من الدول العربية، مع بداية ظهور إصابات جدرى القرود، استنفارا فى الأجهزة الصحية، لرصد أى إصابات بالفيروس، ورغم ذلك ظهرت إصابات فى بعض الدول، فما هى الدول العربية التى ظهر فيها جدرى القرود؟

ظهرت إصابات بفيروس جدرى القرود فى المغرب والإمارات، كأول دولتين عربيتين تسجلان إصابات بالفيروس، فيما لم تعلن دول عربية تسجيل إصابات بجدرى القرود.

وأعلنت السلطات الصحية المغربية، الاشتباه بثلاث إصابات بجدري القردة في المملكة، موضحة أن المرضى يخضعون للمراقبة الطبية بانتظار صدور النتائج النهائية للتحاليل المخبرية التي أجريت لهم.

3 إصابات بجدرى القرود فى المغرب

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن الحالات الثلاث المشتبه فى إصابتها بجدرى القرود بصحة جيدة، وتحظى بالرعاية الصحية والمراقبة الطبية، بعد إخضاعها للتحاليل الطبية اللازمة في انتظار النتائج النهائية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة أنه تم تدريب فرق صحية للتعامل مع هذا المرض، منوهة بأنه لم يتم اكتشاف إصابات بالمرض من قبل فى المملكة.

ولم توضح المملكة المغربية المناطق التي تم اكتشاف الحالات المشتبه بها، أو تفاصيل عن هوياتهم.

الإمارات تسجل أول إصابة بجدرى القرود

فيما أعلنت الإمارات مساء اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس جدرى القرود لسيدة زائرة تبلغ من العمر 29 عاما.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن السيدة زائرة للدولة قادمة من غرب إفريقيا، منوهة بأنها تتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة.

ونوهت الصحة الإماراتية أنها وبالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد وبائي لاكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القرود.