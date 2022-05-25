عاجل.. فتاة تتخلص من حياتها بعقاقير اكتئاب

تخلصت فتاة ثلاثينية من حياتها، عن طريق تناولها عدد من العقاقير الخاصة بالاكتئاب، حتى ساءت حالتها الصحية ولفظت أنفاسها قبل وصولها مستشفى قصر العيني، وبينت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الواقعة وفاة بسبب العقاقير المهدئة ليست فيها شبهة جنائية.

تخلصت من حياتها

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن والد الفتاة وجدها جثة هامدة عقب عودته من المنزل، فتوجه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور القريب من منزله، وقدم للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، تقريرًا طبيًا من مستشفى قصر العيني بوصول ابنته 32 سنة متوفية، إثر تناولها عقاقير دواء نفسي، وبسؤاله قرر أنه عاد من عمله، وجدها تناولت عدد 2 شريط لعقار نفسي (أدوية مهدئة)، يصرف لها من مستشفى العباسية ما تسبب في وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها.