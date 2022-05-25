تأكيدا لما نشرته «الوطن».. محامي حسام حبيب: شيرين تريد مساعدة موكلي

أكد جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، ما نشرته «الوطن» أمس حول طلب وإلحاح الفنانة شيرين عبد الوهاب من رجال الشرطة العفو عن زوجها حسام حبيب، بعد أن تم اقتياده لقسم الشرطة للتحقيق معه عقب بلاغ قدمته ضده بسبب وقوع مشاجرة بينهما.

جميل سعيد: شيرين هاتفتني لمساعدة حسام حبيب

وقال «سعيد» في تصريحات متلفزة مع الإعلامية لميس الحديدي، إن «شيرين» أجرت اتصالا معه سألته عن دورها فى إمكانية مساعدة زوجها حسام حبيب وإنهاء تلك الأزمة وعدم تفاقمها بصورة أكبر مما وقعت.

وكانت «الوطن» قد نشرت أمس تفاصيل محاولات الفنانة شيرين عبد الوهاب، للعفو عن حسام حبيب، حيث أنها طلبت من الشرطة عدم اقتياد زوجها لقسم الشرطة، وقالت لهم إن الموضوع صغير لا يتعدى مشاجرة صغيرة بينهما وأنها لا تريد أن يتفاقم الأمر، ولكن الشرطة رفضت، خاصة بعد أن جاء البلاغ رسميا.

وكان المكتب الإعلامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب قد أصدر بيانا مقتضبا، حول ما جرى، وأنه تم تحرير محضر ضد الفنان حسام حبيب.

شيرين عادت لـ حسام حبيب مطلع 2022

وجاء في بيان مكتبها، الذي تديره المنتجة سارة الطباخ: «تهيب الفنانة بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، عدم تناول أنباء خلافات شخصية بين الفنانة والفنان».

يذكر أن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب كانا قد تزوجا رسميا فى عام 2018 ووقع الانفصال بينهما نهاية عام 2021 بعد أن خرجت شيرين مع نضال الأحمدية وأعلنت الخبر ولكن على حسب ما ورد فى التحقيقات، فإن حسام حبيب أعاد «شيرين» لعصمته مع بداية العام الحالي.