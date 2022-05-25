الأعلى للطرق الصوفية يحدد شروط عودة حلقات الذكر والاحتفالات الدينية

أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية بيانا هاما، قبل قليل بشأن حلقات الذكر والاحتفالات الصوفية، أكد فيه شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي التنسيق المستمر بين وزاره الاوقاف والمشيخة العامة للطرق الصوفية، مشيرا إلى الاتفاق على عودة حلقات الذكر بضوابط وشروط لإعلاء قيم التصوف الروحية واتساقا مع عظمة الذكر.

حلقات الذكر والاحتفالات بالمساجد الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف

وأكد البيان أن تنظيم حلقات الذكر ‏يشترط مجموعة من الضوابط أبرزها الحصول على موافقة المشيخة العامة للطرق الصوفية واعتماد وزارة الأوقاف، كما يشترط إرسال خطاب من الطريقة الصوفية للمشيخة العامة مُوقع من شيخ الطريقة ومُوضح به اسم وعنوان المسجد وموعد حلقة الذكر، واسم المسئول عنها.

كما يشترط توقيع إقرارا بالحفاظ على الضوابط الشرعية والالتزام بالسلوكيات التي تتناسب مع جلال ذكر الله، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وفقا لما تقره الجهات المختصة، فضلا عن الالتزام بالأوقات المحددة بالخطاب المعتمد من المشيخة العامة للطرق الصوفية ووزارة الأوقاف.

مراعاة أوقات إقامة الشعائر

وأكد البيان أن من بين الشروط، الحفاظ على نظافة ونظام المسجد، ومراعاة أوقات إقامة الشعائر، كما يشترط لإقامة حلقات الذكر والاحتفالات بالساحات الصوفية مجموعة من الشروط تتم جميعها بالاتفاق بين أهل التصوف والمشيخة العامة للطرق الصوفية أبرزها الحصول على موافقه شيخ مشايخ الطرق الصوفية مع الالتزام الكامل بباقي الشروط المذكورة.

واختتم الدكتور القصبي بيانه قائلا: «على وكلاء المشيخة العامة بجميع أنحاء الجمهورية الالتزام بعدم إصدار أي تصاريح أو موافقات لإقامة حلقات ذكر أو أي احتفال صوفي إلا بعد تسجيل الطلبات بالمشيخة العامة في القاهرة واعتمادها من رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية على أن تجدد التصاريح كل عام».