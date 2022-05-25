جدول مهرجان الطبول 2022.. اليوم

تتواصل عروض المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الدورة التاسعة، برئاسة المخرج انتصار عبدالفتاح، والمقدمة في المناطق الأثرية؛ في قبة الغوري بالحسين وباقي الأماكن، شارع المعز على مسرح سور القاهرة الشمالي، ومسرح ساحة الهناجر بالأوبرا، وقصر الأمير طاز بالسيدة زينب، ومسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي إلى يوم 28 مايو 2022ـ وتشمل العروض اليوم الأربعاء ما يلي:

مهرجان الطبول اليوم

مسرح بئر يوسف:

تقدم عروض لفرق من فلسطين فرقة الفالوجا، الهند، أوركسترا ميوزيكانا، طبلة الست، جامعة عين شمس (مصر)

شارع المعز:

المكسيك، إسبانيا، مديرية شباب الجيزة، الفرقة القومية للموسيقى العربية (مصر).

ساحة الهناجر:

السودان، أندونيسيا، الفرقة القومية للفنون الشعبية (مصر )

قصر الأمير طاز:

جنوب السودان، بنجلاديش، مديرية شباب القاهرة (مصر).

وتنطلق جميع العروض في الثامنة والنصف مساء في الأماكن المشار إليها، والدخول مجانًا بدون تذاكر بالنسبة لجميع العروض، وتقدم للجمهور مجانا، وتحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، يشارك في الدورة الحالية من المهرجان نحو 43 فرقة من دول العالم، كما تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية 2022، يوم السبت الموافق 28 مايو الجاري بمشاركة جميع الفرق بمسرح بئر يوسف بالقلعة، وتصاحب الحفل ورشة دولية برؤية الفنان انتصار عبدالفتاح.

وتقام الدورة الحالية تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ومجموعة من الرعاة، وتشارك بها 20 دولة وهي: تونس، إسبانيا، بنجلاديش، أذربيجان، السودان، الفلبين، فلسطين، المكسيك، الهند، جنوب السودان، اليمن،إندونسيا، باكستان، الأردن، الكونغو برازفيل ومصر، فضلا عن مشاركة شرفية للصين وكوريا الجنوبية.

ويكرم المهرجان عددا من الفنانين منهم من الأردن، الفنان عبده موسى صالح، ومن إسبانيا الفنان باكو دي لوسيا، ومن الهند والفنان ذاكر حسين، كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي، وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش من مصر.