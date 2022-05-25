تعرف على أسعار الفائدة الجديدة لدى البنوك.. بعد قرار المركزي بالزيادة 2%

اتجهت العديد من البنوك المحلية لزيادة عوائد الأوعية الإدخارية من شهادات وحسابات توفير وودائع مؤخرا، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، 19 مايو 2022.

أسعار الفائدة الجديدة لدى «التجاري الدولي» و«أبو ظبي التجاري»

ويستعرض التقرير التالي أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية ببنك أبو ظبي التجاري والبنك التجاري الدولي، حيث ربط الأول الشهادة الثلاثية بعائد شهري ثابت 12% سنويا، كما أتاح لعملائه الحاليين إمكانية ربط الشهادة «أون لاين»، باستخدام تطبيقات الهاتف، أو الموبايل البنكي.

فيما طرح أكبر بنوك القطاع الخاص من حيث الأصول في مصر، البنك التجاري الدولي، شهادات إدخار جديدة تحمل اسم «بريميوم-Premium»، بعوائد تفضيلية وآجال 3 و4 سنوات.

مميزات شهادات بريميوم الجديدة من البنك التجاري الدولي

- عائد سنوي 13.5%، يصرف شهريا لشهادة الـ3 سنوات.

- عائد سنوي يصل لـ14%، يصرف شهريا لشهادة الـ4 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادتين: 100 ألف جنيه مصري، ومضاعفات الـ 1000.

بنك CIB يبقى على الشهادات الثلاثية بقيمة تبدأ من 1000 جنيه

وبحسب الموقع الرسمي لبنك CIB، فلا يزال التعامل على شهادات إدخار بريميوم الثلاثية بعائد سنوي 9.5%، وعائد نصف سنوي 10%، وهو أقل من عوائد الشهادات الجديدة، لكن يبدأ الحد الأدنى لشرائها من 1000 جنيه فقط.

يشار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي، والتي تم إعلان أسعار الفائدة الجديدة بعد الزيادة 2%، ليصل سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.

فيما بدأت اجتماعات البنوك المحلية لمراجعة أسعار الفائدة على الودائع والقروض، منذ الأحد الماضي، حيث بدأت العديد منها بإعلان منتجات مصرفية جديدة بعوائد تفضيلية.