هل ستتغير أسعار الفائدة في البنوك المصرية بعد قرار المركزي بالزيادة 2%؟

تستعد البنوك المحلية اليوم الأحد، الموافق 22 مايو 2022، لعقد اجتماعاتها الخاصة بمراجعة أسعار الفائدة الجديدة على منتجاتها المصرفية، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بزيادة الفائدة 2%، مساء الخميس الماضي، وترصد «الوطن» في التقرير التالي كيفية مراجعة أسعار الفائدة في البنوك المصرية.

أسعار الفائدة في البنوك المصرية.. تعرف على كيفية مراجعتها

ووفقًا لقانون ينظم عمل البنوك، فإنَّ أسعار الفائدة في البنوك المصرية يتحدد بناءًا على سعر الكوريدور «+/-» نسبة يحددها البنك، وبالتالي عندما يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، ستتأثر عوائد شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير بتلك الزيادة.

كيف يؤثر رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية على القروض والأرباح؟

من ناحية أخرى، وفقًا لتعديلات أسعار الفائدة في البنوك المصرية بعد زيادة البنك المركزي الأخيرة، فإنَّ أرباح البنوك ترتفع بفضل ارتفاع تكلفة الإقراض، التي تتمّ بشكل فوري بمجرد إعلان البنك المركزي الأسعار الجديدة، التي يتم تطبيقها على كل القروض الحالية والمستقبلية أيضا.

البنك المركزي المصري يعلن رفع سعر الفائدة 2% الخميس الماضي

اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي، التي قررت رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25 و12.25 و11.75% على عمليات الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية لليلة واحدة، على التوالي.

فيما توجهت البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة على عملاتها لمواجهة خطر التضخم الذي سجل مستويات غير مسبوقة على خلفية أزمة سلاسل التوريد وانقطاع الإمدادات للعديد من السلع الاستراتيجية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنَّه وفقًا للضغوط التضخمية غير المسبوقة التي لم تشهدها البلاد منذ 40 عامًا، فإنه يستهدف رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة 3% بنهاية العام الجاري.