الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لفتح ممر إنساني لسفن الغذاء من أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنّ موسكو مستعدة لفتح ممر إنساني لسفن الغذاء من أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

استقالة دبلوماسي روسي احتجاجا على الحرب

وفي وقت سابق استقال «بوريس بونداريف»، دبلوماسي روسي في بعثة موسكو لدى الأمم المتحدة في جنيف، احتجاجًا على حرب الكرملين ضد أوكرانيا، وأدان ما وصفه بـ«الحرب العدوانية» التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه لم يشعر أبدًا «بالخجل» من بلاده من قبل.

وسلم «بوريس بونداريف» استقالته في رسالة إلى البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة، وشارك مراقب الأمم المتحدة، ومقره جنيف، محتويات الرسالة، وكتب: «طوال عشرين عامًا من مسيرتي الدبلوماسية، رأيت تحولات مختلفة في سياستنا الخارجية، لكنني لم أشعر أبدًا بالخجل من بلدي كما حدث في 24 فبراير من هذا العام».