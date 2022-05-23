استقالة دبلوماسي روسي احتجاجا على العملية العسكرية بأوكرانيا

استقال دبلوماسي روسي في بعثة موسكو بجنيف، اليوم الاثنين، احتجاجا على العملية العسكرية التي تشنها بلاده على أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

التقدم بطلبات الانضمام للناتو

وفي سياق آخر، أكدت السويد وفنلندا في وقت سابق، أنهما تتقدمان بطلب للحصول على عضوية الناتو في تحول تاريخي يأتي نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي السويد، قال الاشتراكيون الديمقراطيون إنهم يؤيدون الانضمام إلى التحالف الأمني ​​الغربي، ما يمهد الطريق أمام البلاد للتقدم.

روسيا تحذر فنلندا والسويد من الانضمام للناتو

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان فنلندا رسميًا أنها تتقدم أيضًا للانضمام إلى التجمع، وتعتبر روسيا الناتو تهديدا أمنيا لها، وحذرت من العواقب، وظلت السويد على الحياد في الحرب العالمية الثانية وتجنبت لأكثر من قرنين من الزمان الانضمام إلى التحالفات العسكرية.