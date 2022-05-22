السفير السوري في موسكو: روسيا استثنت دمشق من جميع العقوبات الاقتصادية

قال السفير السوري في روسيا، رياض حداد، إن موسكو استثنت دمشق من العقوبات المفروضة على عدة دول مما وصفتهم روسيا بالدول غير الصديقة، لافتا ًإلى أن التوريدات الروسية وخاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية والتي يأتي على رأسها القمح، تتم بشكل سلس ومستمر، بحسب ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

استثناء سوريا من العقوبات الروسية

وأضاف «حداد» أنه من المقرر أن يتم استقبال دفعة جديدة من الاحتياجات الأساسية سوف تصل سوريا خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن بلاده تم استثنائها من كافة الإجراءات التي اتخذتها روسيا فيما يتعلق بتصدير المنتجات ردا ًعلى العقوبات التي فرضتها عدة دول عليها وتأتي في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد «حداد» أن عمليات استيراد المنتجات الروسية سواء القمح أو المنتجات الأخرى المرتبطة بالتصنيع، استمرت كما هي دون أي تغيير، معتبراً أن المواقف الروسية تجاه سوريا، تدل على الدعم الروسي لدمشق والتصدي للحرب الاقتصادية التي تُشن ضدها، وكذلك مواجهة الحصار المفروض على سوريا نتيجة العقوبات الغربية.

توريد دفعة جديدة الشهر المقبل

وأعلن السفير الروسي لدي دمشق عن دفعة جديدة من المساعدات الروسية سوف تصل إلى دمشق الشهر المقبل، لافتاً إلى أن هذه الدفعة يصل وزنها 160 طناً، والتي سوف يتزامن وصولها مع وصول وفد روسي كبير إلى سوريا، لعقد أعمال اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة.

وفرضت روسيا العديد من العقوبات الاقتصادية على عدة دول غربية أبرزها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ردا ًعلى العقوبات التي فرضتها هذه الدول على موسكو، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان من أبرز العقوبات المفروضة على هذه الدول، المرسوم الذي فرضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إبريل الماضي، والذي يقضى بأن تكون مدفوعات الغاز الروسي بالعملة الوطنية الروبل بدلاً من اليورو والدولار.